Серверы телеканала «Дождь» атаковали дважды за день во время выпусков новостей

Телеканал «Дождь» сообщил, что 24 августа дважды за день подвергся DDoS-атакам на свои серверы.

Первая атака произошла во время дневного выпуска новостей в 15:53, вторая — в 20:16, когда шел вечерний выпуск. По состоянию на 21:12 не было ясно, завершилась ли вторая атака.

Технический специалист «Дождя» рассказал, что система защиты телеканала справляется с атаками, но днем были проблемы с доступом к сайту, а в редакции возникли перебои со связью по Skype.

В январе «Дождь» подвергся DDoS-атаке, продолжавшейся две недели. Из-за этого в редакции телеканала отсутствовал интернет, а корпоративная почта сотрудников работала с перебоями.