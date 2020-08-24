Петербуржец проиграл иск о встроенных покупках на 760 тысяч рублей в игре «Великий султан»

Петербуржец Эндрю Синицкий проиграл иск о незаконных, по его мнению, списаниях с банковской карты за платный контент в мобильной игре «Великий султан». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Иск Синицкий подавал к Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. (китайская компания-разработчик игры), Google LLC и AO «Тинькофф Банк». Как указал Синицкий в заявлении, с ноября 2018 года по июль 2019-го с него списали в общей сложности 763,5 тысячи рублей.

Он утверждал, что деньги списывали без его согласия в одностороннем порядке (об операциях по карте он не знал, так как не подключил SMS-оповещения «в связи с экономией», уточняет судебная пресс-служба).

Синицкий требовал признать «навязывание платных услуг» незаконным и взыскать с ответчиков 654 тысячи рублей, 109,5 тысячи индийских рупий и еще пять тысяч рублей компенсации морального вреда.

Кроме того, в иске Синицкий указал, что при установке игры его должным образом не уведомили о списании денег без его согласия. Суд выяснил, что в пользовательском соглашении к «Великому султану», котор при установке игры Синицкий принял, есть пункт о платном контенте.

Как отмечает «Фонтанка», 32-летний Синицкий, согласно данным СПАРК, бывший индивидуальный предприниматель и «совладелец петербургской компании, которая специализируется в области права».