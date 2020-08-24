Мошенники нашли способ хищения денег в системе быстрых платежей из-за ошибки в программном обеспечении банка

Центробанк выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов банков с использованием Системы быстрых платежей. Как пишет «Коммерсант», это первый случай использования СБП в схеме успешной атаки.

Средства похищались с помощью уязвимости в программном обеспечении одного из банков. Злоумышленники запускали мобильное приложение в режиме отладки, после чего отправляли запрос на перевод средств в другой банк и с помощью уязвимости перед совершением перевода подменяли номер счета, с которого списываются средства.

В ЦБ заявили, что проблема носила краткосрочный характер и была оперативно устранена. Название банка и количество пострадавших клиентов регулятор не уточнил.

Система быстрых платежей, координируемая ЦБ, позволяет клиентам крупнейших банков совершать мгновенные межбанковские переводы. Для них достаточно знать только номер телефона получателя платежа.