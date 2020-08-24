Минобороны Белоруссии сообщило о перехвате литовского «зонда из воздушных шаров с антигосударственной символикой»

Белорусские ВВС и войска ПВО перехватили «зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», запущенный якобы с территории Литвы. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

Как утверждает военное ведомство, 23 августа около 19:30 зонд попытался нарушить воздушное пространство Белоруссии в Ошмянском районе, который граничит с Литвой.

«Благодаря решительным действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил по ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — сказано в сообщении минобороны Белоруссии.

О какой «антигосударственной символике» идет речь, ведомство не уточнило. Если верить фотографии в твиттере «Чай з варэннем», то на воздушных шарах — бело-красно-белый флаг, который белорусы используют на акциях протеста из-за выборов президента.

В Минобороны Белоруссии сочли произошедшее «провокацией со стороны Литовской Республики». Военные направили «соответствующие материалы» в белорусский МИД «для подготовки ноты литовской стороне».