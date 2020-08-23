Ведущий Ларри Кинг похоронил двоих детей. Они умерли с разницей в несколько недель

Двое детей американского теле- и радиоведущего Ларри Кинга умерли с разницей в несколько недель. Информацию об этом подтвердил сам Кинг.

28 июля от сердечного приступа умер его сын, 65-летний Энди Кинг (Fox News уточняет, что он был приемным сыном). 20 августа умерла 52-летняя Чайа Кинг, у которой недавно обнаружили рак легких.

«Потерять их кажется таким неправильным. Ни один родитель не должен хоронить ребенка», — написал Кинг в инстаграме.

86-летний Ларри Кинг известен своими интервью. У Кинга остались трое детей — сыновья Ларри-младший, Кэннон и Ченс.