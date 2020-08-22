В ООН предупредили о голоде «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предостерег о возможности начала голода «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со 140 миллионов до пандемии до 270 миллионов уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу», — заявил Бисли.

По его словам, хуже всего обстоит ситуация в Латинской Америке, где число голодающих может возрасти на 269%. В Восточной и Центральной Азии рост испытывающих голод может составить 135%. «этот беспрецедентный кризис требует невероятных средств — ВПП необходимы $4,9 млрд в ближайшие шесть месяцев, чтобы продолжать вести гуманитарную деятельность в 83 странах», — заявил Бисли.

Из-за пандемии коронавируса и связанной с ней остановкой производства ожидается, что по итогам года мировой ВВП упадет примерно на 6%. В случае возникновения второй волны этот показатель может увеличиться еще больше.