В Ярославле в десятиэтажном доме произошел взрыв газа. Между тремя этажами разрушились перекрытия

В Ярославле в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, по предварительным данным, взорвался газ.

В одном из подъездов обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи.

По данным источника «Интерфакса», как минимум один человек погиб. РИА Новости пишет, что еще три человека пострадали.

Из дома начата эвакуация жильцов. На месте происшествия работают около ста спасателей.