Цены на перелеты по России упали почти вдвое

Крупнейшие российские авиакомпании серьезно снизили цены на внутренние перелеты, заметили «Ведомости». Билеты с вылетом в сентябре-октябре стали до двух раз дешевле, чем стоили в начале лета — хотя обычно чем ближе перелет, тем дороже стоит билет.

S7 Airlines вдвое снизила цены на перелет из Москвы в Уфу. На 40% подешевели билеты в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск, на 25-35% — в Самару, Казань, Екатеринбург и Красноярск. Прежними остались только цены на перелеты в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

У «Аэрофлота» перелеты в Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар подешевели примерно на 40%, в Самару, Пермь и Иркутск — на 30%, в Омск, Казань, Минеральные Воды и Красноярск — примерно на 20%. Цены на билеты в Уфу, Ростов-на-Дону и Волгоград остались прежними.

Снижение цен связано с низким спросом, заявил источник «Ведомостей» в одной из крупных авиакомпаний. Многие жители России пока не восстановили свое финансовое состояние после пандемии, во многих компаниях до сих пор действует запрет на командировки, рассказали собеседники издания.

Из-за санитарных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом весной 2020 года, внутренние перелеты в России сократились в апреле и мае на 87 и 84% соответственно.

Летом началось восстановление авиаперевозок. В конце июля и российский трафик вернулся к уровню 2019 года. Однако билеты на осень продаются плохо, рассказал один из источников «Ведомостей».

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