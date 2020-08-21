Цены на перелеты по России упали почти вдвое
Крупнейшие российские авиакомпании серьезно снизили цены на внутренние перелеты, заметили «Ведомости». Билеты с вылетом в сентябре-октябре стали до двух раз дешевле, чем стоили в начале лета — хотя обычно чем ближе перелет, тем дороже стоит билет.
S7 Airlines вдвое снизила цены на перелет из Москвы в Уфу. На 40% подешевели билеты в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск, на 25-35% — в Самару, Казань, Екатеринбург и Красноярск. Прежними остались только цены на перелеты в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
У «Аэрофлота» перелеты в Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар подешевели примерно на 40%, в Самару, Пермь и Иркутск — на 30%, в Омск, Казань, Минеральные Воды и Красноярск — примерно на 20%. Цены на билеты в Уфу, Ростов-на-Дону и Волгоград остались прежними.
Снижение цен связано с низким спросом, заявил источник «Ведомостей» в одной из крупных авиакомпаний. Многие жители России пока не восстановили свое финансовое состояние после пандемии, во многих компаниях до сих пор действует запрет на командировки, рассказали собеседники издания.
«Серьезные ограничения на международные авиаперелеты сохраняются, поэтому российские авиакомпании вынуждены переориентироваться на внутренние направления, где наблюдается избыток емкостей и, как следствие, ценовой демпинг», — передал «Ведомостям» руководитель московского офиса Bain & Company Юрий Спекторов.
Из-за санитарных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом весной 2020 года, внутренние перелеты в России сократились в апреле и мае на 87 и 84% соответственно.
Летом началось восстановление авиаперевозок. В конце июля и российский трафик вернулся к уровню 2019 года. Однако билеты на осень продаются плохо, рассказал один из источников «Ведомостей».