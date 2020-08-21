Лукашенко подтвердил, что пригласил журналистов из России на место бастующих сотрудников госканалов

Александр Лукашенко заявил, что пригласил в Беларусь российских журналистов для работы в Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы и радиостанций страны.

Он рассказал на встрече с работниками агрокомбината «Дзержинский», что российские специалисты приехали после того, как некоторые сотрудники госканалов «выскочили на улицы и ». «Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения», — сказал Лукашенко.

По его словам, когда россияне еще не приехали, некоторые участники забастовки решили продолжить работу в Белтелерадиокомпании.

Лукашенко добавил, что российские журналисты не получают в Беларуси деньги за свою работу. «Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для шести или девяти человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей», — сказал он.

19 августа Tut.by сообщил, что, по данным бастующих сотрудников Белтелерадиокомпании, в телекомпанию приехали работать российские журналисты. Одна из участниц забастовки утверждала, что россиянам предложили зарплату в пять тысяч белорусских рублей (около 150 тысяч рублей), что в три-пять раз больше зарплат белорусских журналистов.

Издание «Наша Нива» предполагало, что в Беларуси начали работать сотрудники телеканала RT. Главред канала Маргарита Симоньян в ответ заявила, что «никакие сотрудники RT ни на каком белорусском ТВ не работают», но готовы приступить к такой работе, «если попросят вежливо».

На фоне протестов, начавшихся в Беларуси после выборов президента, несколько журналистов государственных телеканалов страны решили уволиться. Так, об уходе с телеканала «Беларусь 1» сообщил популярный ведущий Евгений Перлин, которого называют местным Иваном Ургантом.