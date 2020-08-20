В Госдуме предложили отменить транспортный налог из-за его «невысокой собираемости»

Единоросс Андрей Барышев внес в Госдуму проект закона об отмене транспортного налога с 2021 года. Документ (.pdf) опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Выпадающие доходы от отмены налога Барышев предлагает компенсировать доходами от акцизов на топливо.

Депутат полагает, что из-за эпидемии COVID-19 «часть населения значительно меньше использует транспортные средства». И, по его мнению, «для указанной части населения отмена транспортного налога будет существенной мерой поддержки» (цитаты из пояснительной записки к законопроекту).

По 104 статье Конституции РФ, законопроекты об отмене налогов можно вносить в Госдуму только при наличии заключения от правительства. В противном случае документ вернут автору. Как следует из базы Госдумы, Барышев направил на регистрацию только текст законопроекта.

Барышев стал депутатом Госдумы в 2016 году. За четыре года работы он внес 23 законопроекта, из которых пять, включая отмену транспортного налога, пока находятся на рассмотрении. Из оставшихся 18 законопроектов Барышева не принят ни один.

Единственный принятый закон, где Барышев указан как субъект законодательной инициативы, это в ответ на «недружественные действия» США. Его вносили спикер Госдумы и его заместители, подписи под законопроектом поставили несколько десятков депутатов.