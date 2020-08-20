Трех из семи членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии вызвали в Следственный комитет

Члена координационного совета оппозиции, представителя стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского вызвали на допрос в Следственный комитет.

Как уточнил «Интерфаксу» член президиума организации Павел Латушко, Дылевский имеет статус свидетеля по уголовному делу, которое было возбуждено из-за создания КС.

Как уточняет Onliner.by, самого Латушко тоже вызвали в СК.

Днем 20 августа стало известно, что в СК вызван еще один член президиума КС, юрист Максим Знак.

Уголовное дело из-за создания КС оппозиции было возбуждено утром 20 августа. Оно расследуется по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Всего в президиуме Координационного совета оппозиции семь человек. Помимо тех, кого вызвали в СК, это писательница Светлана Алексиевич, юрист Лилия Власова, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, начальница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

КС заявляет, что не претендует на властные полномочия, а лишь планирует искать пути для преодоления кризиса в стране. В резолюции совета содержатся требования освободить политзаключенных, прекратить насилие и провести честные выборы.