Россия возобновит международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска с 20 августа

Правительство РФ разрешило возобновить полеты за рубеж еще из трех городов — Казани, Калининграда и Новосибирска. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Полеты из этих городов за границу начнутся с 20 августа.

Россия начала возобновлять международное авиасообщение с 1 августа. Пока оно открыто только с Великобританией, Турцией, Танзанией и Швейцарией.

До сих пор рейсы были разрешены только из аэропортов трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.