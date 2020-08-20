Россия возобновит международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска с 20 августа
Источник: Росавиация
Надежный источник
Правительство РФ разрешило возобновить полеты за рубеж еще из трех городов — Казани, Калининграда и Новосибирска. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Полеты из этих городов за границу начнутся с 20 августа.
Россия начала возобновлять международное авиасообщение с 1 августа. Пока оно открыто только с Великобританией, Турцией, Танзанией и Швейцарией.
До сих пор рейсы были разрешены только из аэропортов трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.