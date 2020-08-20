Оппозиция Беларуси пообещала не мешать Лукашенко участвовать в повторных выборах президента

Оппозиция Беларуси будет настаивать на проведении повторных президентских выборов после 5 ноября, когда у Александра Лукашенко заканчивается пятый президентский срок. Об этом «Интерфаксу» сообщила член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Колесникова отметила, что оппозиция не видит препятствий для того, чтобы Александр Лукашенко участвовал в повторных выборах. «Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет», — сказала она.

Колесникова считает, что перед выборами необходимо полностью обновить состав Центризбиркома, в том числе сменить главу комиссии, а также привлечь к выборам международных наблюдателей.

Координационный совет белорусской оппозиции создан по предложению Светланы Тихановской — самой популярной соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах. По данным ЦИК Беларуси, она заняла второе место, набрав 10% голосов. Участники протестов, начавшихся в стране после голосования, считают, что Тихановская выиграла выборы.