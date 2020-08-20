Алексея Навального госпитализировали с отравлением после экстренной посадки самолета в Омске. Он в реанимации

Политику Алексею Навальному стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой отвезли в больницу с отравлением, сообщила в твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала Ярмыш утром 20 августа.

Позднее она добавила, что политика, вероятно, отравили чем-то, подмешанным в чай. «Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — сообщила Ярмыш. Навального поместили в реанимацию.

По информации «Тайги.инфо», Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.

Обновлено. Издание «НГС.Омск» сообщило, что Алексей Навальный находится в отделении токсикологии больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска. Там политик пришел в сознание, но «с трудом разговаривает и передвигается», утверждает издание. Кира Ярмыш в свою очередь пишет, что Навальный по-прежнему без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.