Руководители силовых ведомств — МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии — опубликовали декларации о своих доходах за 2019 год.

Как сообщает РБК, наибольший доход среди всех высокопоставленных силовиков оказался у замглавы МВД Виталия Шулики. Он составил 26,7 миллиона рублей. На втором месте по доходам оказался замглавы Главного военного следственного управления СК Сергей Бедин, задекларировавший 19 миллионов.

Среди руководителей ведомств наибольший доход у главы ФСБ Александра Бортникова — 13,6 миллиона рублей. Глава МВД Владимир Колокольцев заработал 12,9 миллиона, глава ФСО Дмитрий Кочнев — 12,7 миллиона, глава СК Александр Бастрыкин — 12,5 миллиона.

Шулика занимает пост заместителя Владимира Колокольцева с 2017 года. На своем посту он, помимо прочего, курирует госзакупки и техническое оснащение ведомства.