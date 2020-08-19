Песков: сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть обязательства о военной помощи Беларуси в рамках международных договоров, но сейчас потребности в такой помощи нет.

На вопрос, в какой ситуации Россия может оказать военную помощь Беларуси, Песков ответил, что гипотетически рассуждать об этом невозможно.

Песков также сказал, что Россия признает результаты выборов в Беларуси и считает все происходящее в этой стране ее внутренним делом. При этом он отметил, что предпринимаются попытки внешнего вмешательства в события в Беларуси. Кто именно их предпринимает, Песков не уточнил.

После переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко 14 и 15 августа Кремль сообщал, что Россия готова оказать содействие Беларуси «в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации договора о коллективной безопасности» (ОДКБ).

Лукашенко 19 августа заявил, что на территории Беларуси нет иностранных войск.