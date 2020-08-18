Трибунал в Гааге признал члена «Хизбаллы» виновным в убийстве премьера Ливана Рафика Харири. Суд продолжался более 10 лет и обошелся в миллиард долларов

Спецтрибунал ООН по Ливану признал члена группировки «Хизбалла» Селима Айяша виновным по делу об организации убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири, совершенном в 2005 году.

Айяш был признан виновным по всем пунктам, в то время как три остальных фигуранта дела были полностью оправданы. При этом суд заявил, что прямых доказательств причастности к убийству руководства «Хизбаллы» или поддерживавших группировку властей Сирии обнаружить не удалось.

Айяша судили заочно, так как его местонахождение неизвестно.

Рафик Харири был премьером Ливана с 1992-го по 1998-й и с 2000-го по 2004-й годы. Он был суннитом и выступал за сближение с монархиями Персидского залива, также управляемыми суннитами, что не нравилось шиитам — «Хизбалле» и властям Сирии, войска которой на тот момент частично оккупировали Ливан.

Убийство Харири привело к масштабному политическому и общественному кризису в Ливане. Также после него Сирия была вынуждена вывести свои войска из страны. Руководство «Хизбаллы», как и власти Сирии всегда отрицали причастность группировки к убийству Харири.

Международное расследование убийства под эгидой ООН началось в 2006 году, а в 2009 году начал работу специальный трибунал по Ливану в Гааге. Расследование обошлось в общей сложности примерно в миллиард долларов; примерно половину этой суммы оплачивал Ливан.