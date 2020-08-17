Великобритания отказалась признавать итоги президентских выборов в Белоруссии

Великобритания не признает результаты выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Мир с ужасом наблюдал за насилием, которое белорусские власти применяют для подавления мирных протестов, последовавших за этими фальшивыми президентскими выборами», — сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб, слова которого приводятся в сообщении.

Министр пообещал, что Великобритания будет работать с международными партнерами, «чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности власти Белоруссии».

Рааб полагает необходимым провести через ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) расследование «недостатков, которые сделали выборы нечестными» и «ужасных репрессий».

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, призвал Евросоюз «продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов», которые выходят на мирные акции.