МИД РФ сообщил об «аппаратуре слежения» в автомобиле военного атташе России в Нидерландах

МИД РФ выразил «решительный протест» Нидерландам из-за «аппаратуры слежения», найденной, по утверждению министерства, в автомобиле военного атташе России. Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Каких-либо деталей МИД не привел. Должность российского военного атташе в Нидерландах занимает Михаил Климук.

МИД вызвал временного поверенного в делах Нидерландов в России. «Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов», — сказано в заявлении МИДа.

Министерство добавило, что, по его мнению, «подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения».