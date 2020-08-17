МИД РФ сообщил об «аппаратуре слежения» в автомобиле военного атташе России в Нидерландах
Источник: МИД РФ
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МИД РФ выразил «решительный протест» Нидерландам из-за «аппаратуры слежения», найденной, по утверждению министерства, в автомобиле военного атташе России. Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Каких-либо деталей МИД не привел. Должность российского военного атташе в Нидерландах занимает Михаил Климук.
МИД вызвал временного поверенного в делах Нидерландов в России. «Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов», — сказано в заявлении МИДа.
Министерство добавило, что, по его мнению, «подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения».