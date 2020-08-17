К СИЗО № 1 в Минске пришли тысячи людей. Они потребовали освободить задержанных

В Минске тысячи человек собрались около СИЗО № 1, где содержатся задержанные на акциях протеста.

Собравшиеся скандируют «Выпускай!» и «Уходи!». По оценке Tut.by, на площади перед зданием находятся 5-7 тысяч человек.

Часть протестующих после СИЗО направилась маршем к изолятору на улице Окрестина. Они договорились не выкрикивать там лозунги — ранее волонтеры сообщали, что задержанных избивают, если сотрудники слышат шум в их поддержку с улицы.