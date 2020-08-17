«Барселона» уволила главного тренера Кике Сетьена. Три дня назад команда пропустила восемь мячей в матче Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Барселона» объявил об увольнении главного тренера команды Кике Сетьена.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. Имя нового тренера будет названо в ближайшие дни, наиболее вероятным кандидатом испанские СМИ считают голландца Рональда Кумана.

«Барселона» 14 августа вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» со счетом 2:8. Столько мячей в официальном матче испанская команда не пропускала с 1946 года.

Кике Сетьен пришел на пост главного тренера в январе 2020 года. При нем команда впервые за три сезона уступила победу в чемпионате мадридскому «Реалу».