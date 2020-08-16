В Москве на 79-м году жизни умер депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко. Об этом сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Дмитрий Коробейников / ТАСС

«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы — мудрого коллегу-депутата», — написал Шапошников в твиттере.

Николай Губенко — актер, кинорежиссер и сценарист. С 1960-х годов играл в Театре на Таганке, в 1980-х стал главным режиссером театра. В 1993 году основал театр «Содружество актеров Таганки», куда перешла часть коллектива Театра на Таганке.

Губенко был последним министром культуры СССР; он занимал этот пост в 1989-1991 годах. В 2005 году стал депутатом Мосгордумы от КПРФ.