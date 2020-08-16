Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Роберт Трамп — младший брат президента США Дональда Трампа — умер в возрасте 71 года. Об этом 15 августа сообщил Белый дом.

Scott Weiner / MediaPunch / Scanpix / LETA

«С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня вечером мирно скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Мне будет его очень не хватать, но мы еще встретимся», — говорится в заявлении от имени президента США.

14 августа Белый дом сообщил, что Роберт Трамп госпитализирован. По словам источника CNN, брат президента болел на протяжении нескольких месяцев.

Роберт Трамп — самый младший из пяти детей американского предпринимателя Фреда Трампа. Он на два года младше брата Дональда. Роберт был одним из руководителей The Trump Organization — компании, управляющей бизнес-активами Дональда.

В 2016 году Роберт заявил, что «на тысячу процентов» поддерживает решение Дональда баллотироваться в президенты США. В 2020 году Роберт пытался через суд запретить публикацию разоблачительной книги о Дональде, которую написала их племянница Мэри.