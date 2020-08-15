Минздрав объявил о начале производства российской вакцины от коронавируса

Обновление. Минздрав сообщил, что первая партия вакцины уже произведена.

В России начато производство вакцины от COVID-19, разработанной в институте Гамалеи. Как сообщает «Интерфакс», об этом объявило министерство здравоохранения РФ.

Вакцину будет выпускать фармацевтический завод «Биннофарм» в Зеленограде.

Директор института Александр Гинцбург ранее говорил, что в декабре-январе планируется выйти на мощность производства в пять миллионов доз в месяц, а полностью покрыть потребность в вакцине можно будет в течение года.

О регистрации российской вакцины от коронавируса было объявлено 11 августа — с таким заявлением выступил президент Владимир Путин. По его словам, вакцина «формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки». Путин добавил, что ее испытала на себе одна из его дочерей.

На самом деле вакцина, разработанная институтом Гамалеи, проходит лишь начальный этап испытаний. Широкомасштабных клинических исследований еще не проведено. Кроме того, об этой вакцине нет никаких публикаций в научной литературе.

Подробно о вакцине института Гамалеи Вижу новости, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Она правда первая? Когда я смогу привиться?