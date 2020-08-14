Самый богатый депутат Госдумы заработал за год 2,35 миллиарда рублей. Это Григорий Аникеев

Единоросс Григорий Аникеев третий год подряд декларирует самый высокий доход среди депутатов Госдумы: за 2019 год он заработал 2,353 миллиарда рублей. Декларации депутатов опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

В 2018 году доход Аникеева составлял 2,327 миллиарда, таким образом, за год он разбогател на 26 миллионов рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, согласно декларации, в 2019-м заработал 100,3 миллиона рублей (плюс 29 миллионов по сравнению с декларацией за 2018-й).

Как отмечает «Интерфакс», среди руководителей думских фракций «резко вырос» доход у Владимира Жириновского (ЛДПР): за 2019-й он заработал 22,4 миллиона рублей, тогда как в 2018-м — 6,7 миллиона.

Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы в 2017 году, задекларировав за год доход 4,3 миллиарда рублей, что на 3,8 миллиарда рублей больше, чем в 2016-м.