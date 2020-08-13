В Минске пропал создатель телеграм-канала Telegram Info, оператор Вадим Чаюков

В Минске пропал создатель телеграм-канала Telegram Info, внештатный оператор студии «Амурские волны» Вадим Чаюков. В ночь на 13 августа он отправился в минский микрорайон Малиновка, около полуночи сообщил, что рядом стреляют резиновыми пулями, а затем перестал выходить на связь.

Анна Карпова из «Амурских волн» рассказала «Медузе», что Вадим Чаюков 6 или 7 августа поехал в Белоруссию снимать происходящее на выборах президента. Его телефон был включен примерно до 12:00 13 августа. Последний звонок сбросили, а затем телефон выключили. В больницах и изоляторе на улице Окрестина в Минске родным Чаюкова сказали, что его там нет. Правозащитный центр «Весна» не располагает никакой информацией о нем.

За время протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа, милиция, по официальным данным, задержала 6700 человек, сотни людей были избиты. В числе задержанных оказались десятки журналистов.