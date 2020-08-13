Премии руководству «Газпрома» выросли почти в два раза при миллиардных убытках компании

В первой половине 2020 года премии членам правления «Газпрома» выросли в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили 603 миллиона рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на финансовый отчет компании по РСБУ.

В целом доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии выросли на 33%, до 1,05 миллиарда рублей.

Убыток компании в январе-июне достиг 276,9 миллиарда рублей против 371 миллиарда прибыли годом ранее, добавляет ТАСС.

Выручка упала на 25,7% и составила 1,8 триллиона рублей.

В состав правления «Газпрома» входят 14 человек, в том числе глава компании Алексей Миллер и восемь его заместителей.

В апреле 2020 года заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов говорил, что «Газпром» ждет по итогам года снижения доходов из-за падения объемов поставок газа, пишет ТАСС.