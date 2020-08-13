Губернатор Рязанской области Николай Любимов задекларировал в 2019 году доход в размере 4,3 миллиона рублей. Сведения об этом размещены на сайте областного правительства (.docx).

Супруга губернатора задекларировала доход 1,8 миллиона рублей, а несовершеннолетняя дочь главы региона — 10 миллионов.

Пресс-секретарь губернатора Денис Арапов сообщил «Интерфаксу», что в декларации отражены деньги, которые несовершеннолетняя дочь Любимова получила от продажи недвижимости, которой она владела.

В декларации губернатора за 2018 год говорилось (.docx), что в собственности одной из его дочерей находились 153-метровая квартира и нежилое помещение, в собственности другой дочери — две квартиры площадью 68 и 43 квадратных метра, а также гараж.

По информации из открытых источников, в сентябре 2019 года старшей дочери губернатора исполнилось 18 лет, младшей дочери, тоже в сентябре, исполнилось 13 лет. Старшая дочь губернатора в декларации за 2019 год не указана.