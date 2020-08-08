Экзорцист РПЦ архимандрит Герман умер от коронавируса. Он «исцелял одержимых нечистыми духами»

Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) умер 8 августа «после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией», сообщается на сайте крупнейшего мужского монастыря в России.

Архимандрит Герман, по информации из открытых источников, родился в 1941 году. Он был настоятелем Воскресенского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (с августа 2019 года — почетным настоятелем).

Герман известен среди верующих как экзорцист, пишет РИА Новости. Долгое время, сообщала «Бумага», он был единственным священником в России, которому Русская православная церковь официально разрешала проводить «отчитки бесноватых» — чин «исцеления одержимых нечистыми духами».

Издание «Правмир» рассказывало, что «одержимых людей» привозили в Троице-Сергиеву лавру в цепях, после чего Герман читал над ними молитвы. Отец Герман говорил, что отчитка для многих — единственно возможное исцеление от душевных недугов.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в начале апреля, накануне Пасхи. Один из заболевших послушников монастыря Дмитрий Пелипенко совершил самоубийство. Под давлением верующих в лавре провели пасхальные службы, несмотря на распространение коронавируса.