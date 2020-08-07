Мессенджер Telegram начал блокировать пользователей под псевдонимами «Избранное» и «Saved Messages».

Один из читателей «Медузы» сообщил, что ради эксперимента создал аккаунт «Saved messages», и он был заблокирован уже через несколько минут. «Из аккаунта выбросило, вход с него теперь невозможен, сообщение „номер телефона заблокирован“ при попытке входа. Информации о способах и возможностях разблокировки в сообщении нет», — написал он.

В службе поддержки Telegram «Медузе» не стали прямо уточнять, блокирует ли мессенджер такие аккаунты, но предостерегли, что «пробовать переименовывать свой аккаунт в „Saved Messages“ или „Избранное“ не стоит».

О новом способе мошенничества с использованием Telegram стало известно в начале августа. Злоумышленники пишут пользователям от имени аккаунта «Saved Messages» и сразу стирают сообщения. В дальнейшем при попытке перейти в «Избранное» через поиск пользователь видит фейковый аккаунт — и по невнимательности может отправить туда какую-то конфиденциальную информацию.