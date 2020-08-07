Минюст США потребовал конфисковать недвижимость на 70 миллионов долларов, связанную с Игорем Коломойским

Минюст США подал в федеральный суд Южного округа Флориды два иска о конфискации двух офисных зданий, которые, по версии следствия, структуры бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова приобрели на деньги, выведенные из украинского Приватбанка.

Речь идет о 31-этажном здании PNC Plaza в Луисвилле, штат Кентукки, и высотном здании CompuCom в Далласе, Техас. Общая стоимость двух объектов недвижимости оценивается в 70 миллионов долларов.

Минюст США считает, что Коломойский и Боголюбов, владевшие Приватбанком до 2016 года, вывели из финансовой организации миллиарды долларов, после чего через своих сообщников купили недвижимость и предприятия в США на сотни миллионов долларов.

В 2016 году правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший частный банк страны. Игоря Коломойского обвинили в выводе активов из банка, после чего бизнесмен покинул Украину. В апреле 2019 года суд в Киеве признал, что национализацию Приватбанка провели с нарушениями.

Игоря Коломойского связывали с президентской кампанией Владимира Зеленского. В мае 2019 года, после инаугурации Зеленского на пост президента, Коломойский вернулся на Украину.