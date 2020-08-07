Ливан изучит версию взрыва бомбы в порту Бейрута
Ливан в рамках расследования взрыва в порту Бейрута рассмотрит версию о бомбе или другом «внешнем вмешательстве», заявил ливанский президент Мишель Аун. Его слова приводит Reuters.
«Причина [взрыва] пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства — ракета, бомба или другое действие», — сказал Аун.
Также, по его словам, изучается версия халатности (взрывоопасное вещество годами хранили в порту в небезопасных условиях) и несчастный случай.
Как указывает журналист Элайджа Манье, аммиачная селитра должна храниться в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Склад в порту, где несколько лет хранили 2700 тонн селитры, по данным Манье, представляло собой «металлическую конструкцию без надлежащей вентиляции». Кроме того, в стене склада образовалась брешь — достаточно большая, чтобы через нее мог пройти человек.
Днем 4 августа на склад пришел рабочий, чтобы заделать проход. Как пишет Манье, ему не сказали о необходимых мерах предосторожности, он работал в нескольких сантиметрах от мешков с взрывоопасным веществом. Идущий от склада дым заметили сразу после того, как рабочий закончил ремонт.