Игровых стриминговых сервисов Stadia и xCloud не будет на iOS. Apple считает, что они нарушают правила App Store

Игровые стриминговые сервисы Stadia и xCloud не будут доступны пользователям iOS. Об этом сообщает The Verge.

Причина заключается в том, что эти сервисы нарушают правила App Store: через них пользователи могут запускать и играть в сторонние игры, которые не прошли отдельную проверку Apple на безопасность. По правилам магазина, такую проверку должны проходить все приложения, которые запускает пользователь.

Накануне Microsoft, которая разрабатывает xCloud, объявила, что прекращает тестирование платформы на iOS. В компании заявили, что будут рассматривать другие варианты, чтобы сервис оказался доступным для пользователей айфонов.

Сервисы наподобие Stadia и xCloud позволяют пользователям играть в любые игры без специальной приставки или ПК на любых устройствах — для этого нужно только подключение к интернету и геймпад. Физически сами игры запускаются на серверах компании, которая предоставляет сервис.

Сервис Stadia был запущен в конце 2019 года. Запуск xCloud анонсирован на 15 сентября 2020 года.