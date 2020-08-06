ВТБ собрался закрыть четверть отделений

ВТБ планирует закрыть около 400 офисов из полутора тысяч, рассказали «Коммерсанту» близкие к банку источники.

Предполагается закрыть отделения дочерних банков («Возрождение», Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк) и офисы самого ВТБ. Такие планы, по словам одного из собеседников газеты, заложены в стратегию ВТБ-2022.

В пресс-службе банка подтвердили факт сокращения сети, но не стали комментировать масштабы: «Отдельные офисы будут закрыты, конкретный перечень определится по мере проведения интеграции».

Вместе с тем, ВТБ планирует открывать новые, более современные отделения, когда закроет офисы «старого формата». «Всего на горизонте двух лет мы планируем открыть порядка 100 новых офисов», — сказали «Коммерсанту» в пресс-службе банка.

Сколько сотрудников потеряют работу после закрытия офисов, «Коммерсант» не уточняет.

ВТБ занимает среди российских банков второе место по числу отделений, уступая Сбербанку, у которого около 14 тысяч офисов, добавляет Ъ. На третьем месте Россельхозбанк с 1,3 тысячи отделений. После сокращения сети ВТБ он займет второе место.