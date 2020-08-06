Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Во французском городе Гавр вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка Bred. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на полицию.

В заложники были взяты шесть человек. Позднее преступник отпустил четверых из них, пишет Le Figaro. BFM TV сообщает, что один из заложников сбежал сам. Освобожденные не пострадали.

34-летний захватчик потребовал «освободить палестинских детей, незаконно удерживаемых в Израиле», а также допустить палестинцев моложе 40 лет на Храмовую гору в Иерусалиме.

Преступник ранее попадал в поле зрения полиции и спецслужб за ношение оружия, похищение и связи с исламистами. Он имеет «психологические расстройства биполярного типа», пишет Le Figaro.

На операцию по освобождению заложников мобилизована вся полиция Гавра. Территория вокруг места происшествия оцеплена.