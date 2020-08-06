В Тюмени автобус врезался в книжный магазин. Пострадали шесть человек

В Тюмени автобус ПАЗ врезался в витрину книжного магазина, расположенного на первом этаже многоэтажки. Об этом пишет местное издание 72.ru со ссылкой на ГИБДД.

Изначально сообщалось о семи пострадавших. Позже власти уточнили, что их шесть, в том числе 10-летний ребенок. У всех пострадавших легкие травмы, никого из них не госпитализировали.

Водитель автобуса заявил, врезался в магазин после того, как его подрезали на дороге. Но пассажиры считают, что водителю стало плохо за рулем, пишет 72.ru.