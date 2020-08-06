Правительство займется правилами русской орфографии и пунктуации

В правительстве РФ создадут комиссию по русскому языку, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба кабинета министров.

Комиссия, по словам Мишустина, займется концепцией государственной языковой политики. В рамках работы комиссии «необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации», сказал глава правительства, не уточнив каких-либо деталей.

Также, добавил премьер, важной частью работы комиссии должен быть вопрос повышения уровня подготовки специалистов, чья работа связана с профессиональным использованием русского языка.

По словам Мишустина, поручение создать комиссию дал президент РФ.