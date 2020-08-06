Госдепартамент США начал рассылать россиянам СМС о вознаграждении за информацию о вмешательстве в выборы

Жители России начали получать СМС о вознаграждении в 10 миллионов долларов за «информацию о вмешательстве в выборы США». Об этом сообщают Znak.com и Itʼs My City.

Ссылка из сообщения ведет на твиттер-аккаунт программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию».

Посольство США в России подтвердило изданию Itʼs My City, что это настоящий твиттер-аккаунт и реальная программа.

«Дождь» уточняет, что о вознаграждении за информацию про вмешательство в американские выборы 5 августа говорил госсекретарь США Майк Помпео. Описание программы есть на сайте Госдепартамента.