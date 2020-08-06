Google запланировал выпуск телефона-раскладушки

Google планирует выпустить в четвертом квартале 2021 года складной телефон Pixel, сообщает 9to5Google со ссылкой на внутренний документ компании, с которым ознакомилось издание.

В документе упоминаются разрабатываемые устройства под кодовыми именами «raven» (ворон), «oriole» (иволга) и «passport» (паспорт). Причем о «паспорте» говорится именно как о складном устройстве, подчеркивает 9to5Google.

Про «иволгу» и «ворона» ничего конкретного не сообщается, 9to5Google предполагает, что речь идет о Pixel 6.

Все три устройства имеют отметку о четвертом квартале 2021-го. Это, по мнению 9to5Google, говорит о том, что складной смартфон приближается к тому, чтобы стать розничным устройством.

Google не стал обсуждать с изданием складной телефон, сказав, что не комментирует «слухи и домыслы».

О работе над технологией складных устройств в 2019 году говорил руководитель разработки Google Pixel Марио Кейроз, напоминает The Verge. Кейроз утверждал, что речь идет только о создании прототипа.