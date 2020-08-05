В Еврейской автономной области во время военных учений рухнул мост. Пострадали около 20 человек

В Еврейской автономной области в поселке имени Тельмана Смидовичского района во время учений железнодорожных войск обрушился мост.

Травмы, сообщили ТАСС в экстренных службах, получили 18 человек. Они доставлены в военный госпиталь Хабаровска. Причины случившегося уточняются. По одной из версий, речь идет о нарушении техники безопасности.

Первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев сообщил «Интерфаксу», что военные на место происшествия никого не пропускают. «Разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост», — рассказал Королев, добавив, что районная администрация по собственной инициативе выделила скорую и пожарную машину.

Пресс-служба Восточного военного округа, в свою очередь, объявила, что во время учений по установке мостовой переправы произошло «самопроизвольное складывание одной из опор», пострадали двое военных. Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что обрушение произошло в Хабаровском крае. Поселок имени Тельмана находится в Еврейской автономной области на противоположенном от Хабаровска берегу Амура.