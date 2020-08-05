Проректора МГУ задержали по делу о преднамеренном банкротстве крупного мордовского застройщика

Проректора МГУ Алексея Гришина задержали в Москве по делу о преднамеренном банкротстве саранского застройщика «СДС-Управление строительства». Об этом сообщает СК Мордовии.

Гришина доставили в Саранск. В его доме в Красногорском районе, в московской квартире и на рабочем месте прошел обыск, изъяты деньги, ювелирные украшения, финансовые документы.

Обыск в доме Алексея Гришина «Столица С»

СК называет Гришина соучредителем фирмы «Инвест-Альянс», в которую входит ООО «СДС-Управление строительства». «Коммерсант» указывает, что «СДС» — крупный мордовский застройщик.

В чем именно подозревают Гришина, СК не уточнил. По информации издания «Столица-С», Гришин в материалах дела значится как «фактический организатор» преднамеренного банкротства «СДС».

По делу о преднамеренном банкротстве «СДС» в июне 2020 года в Саранске под домашний арест отправили исполняющего обязанности руководителя фирмы, а также директора ООО «Мордовдевелопмент».

С помощью фиктивной сделки с «Мордовдевелопмент», как утверждают в СК, и обанкротили «СДС-Управление строительства», а его кредиторам нанесли ущерб в 183 миллиона рублей.

В июне 2020 года «Коммерсант» сообщал, что руководство «СДС» также заподозрили в хищении бюджетных средств при строительстве перинатального центра и стадиона водных видов спорта в Саранске.

В МГУ Гришин работает проректором по общим вопросам (на момент публикации новости его фамилии в списке проректоров вуза уже не было). До прихода в вуз он с 2012-го по 2016 год был министром строительства Самарской области.