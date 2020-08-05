Преподаватель ВШЭ Виктор Горбатов сообщил об увольнении. Месяц назад он узнал, что его включили в список «неблагонадежных»

Преподаватель Школы философии Высшей школы экономики Виктор Горбатов сообщил в фейсбуке, что прекратит работать в университете с 1 сентября.

«Официального объяснения от руководства пока не получил, но и так все понятно», — написал Горбатов. Представители ВШЭ это пока не комментировали.

В начале июля Виктор Горбатов сообщил студенческому журналу Doxa, что из ВШЭ собираются уволить оппозиционных преподавателей. Горбатов утверждал, что его и других оппозиционно настроенных преподавателей включили в список «неблагонадежных» сотрудников, которым грозит сокращение. В ВШЭ говорили, что не ведут «никаких черных списков» преподавателей.