Нил Янг подал в суд на Дональда Трампа из-за использования его песен на митингах
Канадский певец и музыкант Нил Янг подал в федеральный суд Нью-Йорка иск к предвыборному штабу Дональда Трампа из-за использования своих песен «Rockin 'in the Free World» и «Devilʼs Sidewalk» на митингах.
В иске, копия которого опубликована на сайте Янга, сказано, что обе песни неоднократно использовали на митингах в поддержку Трампа, начиная с 2015 года. Музыкант отметил, что запрещал предвыборному штабу Трампа включать песни на акциях, но его требование «умышленно» проигнорировали. В частности, указывает Янг, песни использовали на митинге в Оклахоме в июне.
Нил Янг отметил, что его жалобу не стоит расценивать как неуважение к мнению американских граждан, которые могут «свободно поддерживать своего кандидата». При этом, говорит музыкант, он не может позволить, чтобы его песни использовали в «антиамериканской кампании невежества и ненависти, вызывающей разногласия».
Представители Нила Янга потребовали, чтобы артисту выплатили максимальную компенсацию, предусмотренную за нарушение авторских прав. Точный размер компенсации, на которую претендует музыкант, не уточняется.
С 2015 года многие известные музыканты запрещали Дональду Трампу использовать свои песни в политических целях на митингах. Это, в частности, Фаррелл Уильямс, Адель, группы The Rolling Stones, Aerosmith, R.E.M., Queen, наследники певца Принса.