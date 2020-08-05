Нил Янг подал в суд на Дональда Трампа из-за использования его песен на митингах

Канадский певец и музыкант Нил Янг подал в федеральный суд Нью-Йорка иск к предвыборному штабу Дональда Трампа из-за использования своих песен «Rockin 'in the Free World» и «Devilʼs Sidewalk» на митингах.

В иске, копия которого опубликована на сайте Янга, сказано, что обе песни неоднократно использовали на митингах в поддержку Трампа, начиная с 2015 года. Музыкант отметил, что запрещал предвыборному штабу Трампа включать песни на акциях, но его требование «умышленно» проигнорировали. В частности, указывает Янг, песни использовали на митинге в Оклахоме в июне.

Нил Янг отметил, что его жалобу не стоит расценивать как неуважение к мнению американских граждан, которые могут «свободно поддерживать своего кандидата». При этом, говорит музыкант, он не может позволить, чтобы его песни использовали в «антиамериканской кампании невежества и ненависти, вызывающей разногласия».

Представители Нила Янга потребовали, чтобы артисту выплатили максимальную компенсацию, предусмотренную за нарушение авторских прав. Точный размер компенсации, на которую претендует музыкант, не уточняется.

Rockin' in the Free World Neil Young — Topic

С 2015 года многие известные музыканты запрещали Дональду Трампу использовать свои песни в политических целях на митингах. Это, в частности, Фаррелл Уильямс, Адель, группы The Rolling Stones, Aerosmith, R.E.M., Queen, наследники певца Принса.