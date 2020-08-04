Испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении футбольной карьеры.

«Думаю, я могу сказать без сомнений, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать», — написал 39-летний вратарь в твиттере.

Большую часть карьеры Касильяс провел в мадридском «Реале». В 2015 году он перешел в португальский «Порту».

Касильяс — один из самых титулованных вратарей в истории футбола. Со сборной Испании он выигрывал чемпионат мира в 2010 году и два чемпионата Европы (2008 и 2012 годы). В составе «Реала» Касильяс трижды побеждал в Лиге чемпионов и пять раз в чемпионате Испании. С «Порту» вратарь дважды стал чемпионом Португалии.

Касильяс пять раз получал ежегодную награду лучшему вратарю мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Это рекорд: столько же таких наград у Джанлуиджи Буффона.