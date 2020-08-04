Власти Улан-Удэ закажут 42 автобуса с цитатами Путина

Мэрия Улан-Удэ объявила два конкурса на закупку автобусов с цитатами президента России Владимира Путина. На это обратило внимание издание «Байкал-Daily».

Тендеры были размещены на сайте госзакупок 27 июля. Они предполагают закупку 42 автобусов на общую сумму около 200 миллионов рублей. Транспорт закупается для муниципального предприятия «Городские маршруты».

В техническом задании указано, что автобусы должны быть новыми, произведенным в 2020 году. Они должны вмещать 50 пассажиров и быть оборудованными для перевозки людей с инвалидностью.

В документах к закупкам прикреплены файлы с макетами автобусов. На их бортах будут изображены достопримечательности Улан-Удэ и цитаты Владимира Путина « — инициатива людей», «Дальний Восток — ключевое направление развития». При этом окончательно внешний вид автобусов будет согласован после заключения контрактов.

«Тайга.инфо» отмечает, что дословных цитат президента, которые хотят написать на автобусах, в открытом доступе нет. Как пишет «Дождь», Путин назвал развитие регионов Дальнего Востока «одним из ключевых направлений развития страны» на пресс-конференции в декабре 2019 года. А цитату про народный бюджет «Дождю» найти не удалось.