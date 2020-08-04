Вдова пилота «Аэрофлота» отсудила у авиакомпании 30 миллионов рублей за смерть мужа во время полета

Суд в Омске обязал авиакомпанию «Аэрофлот» выплатить 29,7 миллиона рублей вдове пилота Дамира Ахметова. Взыскание такой крупной суммы с работодателя, пишут «Ведомости», исключительный для России случай.

В ноябре 2019 года во время рейса Москва-Анапа Ахметов потерял сознание за штурвалом, его вынесли в салон и попытались реанимировать, но пилот умер от инфаркта.

Единовременная выплата, которую, по решению суда, должна получить Анастасия Ахметова, равна средней зарплате ее мужа в «Аэрофлоте» за 10 лет. По коллективному трудовому договору такую сумму авиакомпания обязуется выплатить родственникам пилота в случае смерти последнего при исполнении служебных обязанностей.

Однако «Аэрофлот» добровольно выплачивать компенсацию отказался, ссылаясь на то, что в момент смерти пилот находился не за штурвалом, а следовательно не при исполнении служебных обязанностей, рассказал «Ведомостям» президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

В «Аэрофлоте», в свою очередь, заявили, что пилот мог знать о заболевании, ставшем причиной смерти, и скрывать его, тем самым создавая серьезную и вполне реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров. Авиакомпания, заявил представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, обжалует решение суда.

49-летний Дамир Ахметов, пишет «Фонтанка», работал в «Аэфролоте» с 2011 года. За четыре месяца до смерти он прошел врачебно-летную экспертную комиссию и был признан годным к полетам. У Ахметова осталось двое детей.