Авиакомпания «Победа» отправила в неоплачиваемые отпуска до начала 2021 года около ста вторых и младших пилотов. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на двух пилотов авиакомпании и три других источника в авиаотрасли.

По словам пилотов, тем, кто отказывается уходить в такие отпуска добровольно, грозят расторжением контракта. При этом по условию договоров, те пилоты, которые проработали менее пяти лет, в таком случае должны будут вернуть авиакомпании средства, потраченные на их переобучение — около полутора миллионов рублей.

Всего у «Победы» около трехсот пилотов.

Из-за пандемии коронавируса «Победа» полностью приостанавливала полеты в апреле и мае 2020 года. С лета полеты возобновились, но только по России и в ограниченном количестве.