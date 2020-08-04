Кандидату в губернаторы Архангельской области, которого поддержали активисты Шиеса, отказали в регистрации на выборах

Избирком Архангельской области забраковал подписи, собранные для прохождения муниципального фильтра кандидатом в губернаторы Олегом Мандрыкиным. Об этом сообщает 29.ru.

Мандрыкин — бизнесмен из Северодвинска — выдвигался от «Яблока», его поддержала коалиция «Стоп Шиес».

Для прохождения муниципального фильтра Мандрыкин собрал 214 подписей муниципальных и районных депутатов. В избирком Архангельской области он подал 198 подписей — это на девять больше, чем требуется.

Выборы губернатора Архангельской области пройдут с 11 по 13 сентября 2020-го. Как пишет 29.ru, региональный избирком зарегистрировал шесть кандидатов, в том числе врио губернатора Александра Цыбульского.

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