В России ограничили пополнение анонимных электронных кошельков наличными. Это затронуло и транспортные карты

С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», ограничивающие пополнение электронных кошельков наличными.

Как сообщает РБК, пользователи сервисов «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других похожих систем больше не могут вносить наличные анонимно через платежные терминалы и офисы операторов связи. Чтобы пополнить карту, им следует идентифицироваться и привязать банковский счет к кошельку. Ограничения ввели в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков.

Поправки затронули в том числе транспортные карты, карты школьников, карты для корпоративных столовых или парков развлечений, рассказали в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Ранее Росфинмониторинг согласился вывести транспортные карты из-под действия закона, но Госдума пока не приняла такие изменения.

Транспортные карты есть в 75 регионах, в половине из них они работают по модели электронного кошелька, пишет РБК. Газета «Коммерсант» указывает, что запрет будет действовать в Новгородской, Липецкой, Орловской областях и Перми. Ограничения затронут около 20 регионов, сказали РИА Новости в платежной системе «Золотая корона».

Ограничения не затронут пользователей московской карты «Тройка», петербургского «Подорожника» и транспортных карт в Челябинске.

Анонимно электронными кошельками в России пользуются около десяти миллионов человек, оценивает Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов. Каждый год через такие сервисы проводят более двух миллиардов операций на общую сумму свыше 1,7 триллиона рублей.