Ритейлеры пожаловались на перебои с поставками импортного алкоголя из-за недостатка акцизных марок

Торговые сети испытывают трудности при поставках импортного алкоголя, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли. Как отмечает издание, это происходит из-за сложностей с получением акцизных марок.

Как сообщают сами ритейлеры, перебои возникают из-за того, что Центральная акцизная таможня, которая отвечает за выдачу акцизных марок, не выдает их в срок.

По данным сети «Красное & белое», это произошло из-за того, что Федеральная таможенная служба вовремя не заключила контракт на дополнительное производство акцизных марок. В самой ФТС утверждают, что дефицита акцизных марок нет, при этом отметив, что в последние месяцы на них наблюдается повышенный спрос.

В летние месяцы ритейлеры производят закупку к новогодним праздникам, в которые наблюдается пик продаж алкогольной продукции.