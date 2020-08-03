Ритейлеры пожаловались на перебои с поставками импортного алкоголя из-за недостатка акцизных марок
Торговые сети испытывают трудности при поставках импортного алкоголя, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли. Как отмечает издание, это происходит из-за сложностей с получением акцизных марок.
Как сообщают сами ритейлеры, перебои возникают из-за того, что Центральная акцизная таможня, которая отвечает за выдачу акцизных марок, не выдает их в срок.
По данным сети «Красное & белое», это произошло из-за того, что Федеральная таможенная служба вовремя не заключила контракт на дополнительное производство акцизных марок. В самой ФТС утверждают, что дефицита акцизных марок нет, при этом отметив, что в последние месяцы на них наблюдается повышенный спрос.
«В первом полугодии 2020 г. заказано 523,5 миллиона акцизных марок, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По отдельным видам продукции спрос на акцизные марки превысил 35%», — говорит собеседник из ФТС.
В летние месяцы ритейлеры производят закупку к новогодним праздникам, в которые наблюдается пик продаж алкогольной продукции.